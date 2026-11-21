Російське військове керівництво кидає своїх солдатів на нові й нові штурми. При цьому втрати ворога продовжують суттєво зростати.

Про нову партію ліквідованих окупантів розповіли в Генштабі ЗСУ. Які втрати агресора? З початку повномасштабного вторгнення станом на 20 листопада 2026 року Росія втратила: Особовий склад: близько 1 634 860 (+1 730) осіб;

Танки: 12 485;

Бойові броньовані машини: 25 884 (+24);

Артилерійські системи: 52 595 (+21);

РСЗВ: 2 289 (+1);

Засоби ППО: 1 767 (+2);

Літаки: 452;

Гелікоптери: 356;

Наземні робототехнічні комплекси: 3 203 (+7);

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 615 411 (+1 065);

Крилаті ракети: 5 278 (+82);

Кораблі та катери: 35;

Підводні човни: 2;

Автомобільна техніка та автоцистерни: 177 819 (+283);

Спеціальна техніка: 4 921 (+2).

Втрати ворога / Генштаб ЗСУ Нагадаємо, що 18 листопада українські військові завдали комбінованого удару по штабу 58-ї армії Росії, розташованому в окупованому Бердянську. Внаслідок атаки загинули російські військовослужбовці.