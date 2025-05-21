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21 травня, 07:28
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Ще 980 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 21 травня

Юлія Муріна
Основні тези
  • Сили оборони ліквідували 980 окупантів за минулу добу.
  • Загальні втрати ворога перевищили 976 тисяч бійців.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 980 окупантів. Також наші захисники й захисниці знищили понад 170 одиниць російської техніки та озброєння.

Станом на ранок 21 травня втрати ворога вже перевищили 976 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 21 травня 2025 року 

  • Особового складу – близько 976 780 (+980),
  • танків – 10835 (+1),
    бойових броньованих машин – 22569 (+2),
  • артилерійських систем – 28090 (+23),
  • РСЗВ – 1388 (+0),
  • засобів ППО – 1167 (+0),
  • літаків – 372 (+0),
  • гелікоптерів – 336 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36692 (+71),
  • крилатих ракет – 3197 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів -  1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49169 (+76),
  • спеціальної техніки – 3895 (+1).

Втрати ворога на 21 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ