Ще 980 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 21 травня

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 980 окупантів. Також наші захисники й захисниці знищили понад 170 одиниць російської техніки та озброєння.

Станом на ранок 21 травня втрати ворога вже перевищили 976 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Сирський назвав число втрат росіян у живій силі від початку 2025 року

Втрати ворога на 21 травня 2025 року

Особового складу – близько 976 780 (+980),

танків – 10835 (+1),

бойових броньованих машин – 22569 (+2),

бойових броньованих машин – 22569 (+2), артилерійських систем – 28090 (+23),

РСЗВ – 1388 (+0),

засобів ППО – 1167 (+0),

літаків – 372 (+0),

гелікоптерів – 336 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36692 (+71),

крилатих ракет – 3197 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів - 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 49169 (+76),

спеціальної техніки – 3895 (+1).

Втрати ворога на 21 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ