21 травня, 07:28
Ще 980 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 21 травня
Основні тези
- Сили оборони ліквідували 980 окупантів за минулу добу.
- Загальні втрати ворога перевищили 976 тисяч бійців.
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 980 окупантів. Також наші захисники й захисниці знищили понад 170 одиниць російської техніки та озброєння.
Станом на ранок 21 травня втрати ворога вже перевищили 976 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 21 травня 2025 року
- Особового складу – близько 976 780 (+980),
- танків – 10835 (+1),
бойових броньованих машин – 22569 (+2),
- артилерійських систем – 28090 (+23),
- РСЗВ – 1388 (+0),
- засобів ППО – 1167 (+0),
- літаків – 372 (+0),
- гелікоптерів – 336 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36692 (+71),
- крилатих ракет – 3197 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49169 (+76),
- спеціальної техніки – 3895 (+1).