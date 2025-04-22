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24 Канал Новини України За добу ліквідовано 1130 окупантів: втрати ворога на 22 квітня
22 квітня, 07:49
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За добу ліквідовано 1130 окупантів: втрати ворога на 22 квітня

Сергій Попович
Основні тези
  • За добу ліквідовано 1130 російських окупантів, загальні втрати Росії у війні сягнули 943 060.
  • Втрати включають танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи та іншу техніку.
  • Генштаб ЗСУ проводить коригування даних через уточнені розвідувальні дані.

Спроба Москви поневолити нашу країну щодня коштує їй сотень життів своїх солдатів. За добу ліквідовано ще 1130 загарбників.

Загальні втрати Росії у війні вже сягнули 943 060. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога станом на 22 квітня

  • Особового складу – близько 943 060 (+1130),
  • танків – 10 683 (+4),
  • бойових броньованих машин – 22 296 (+19),
  • артилерійських систем – 26 689 (+26),
  • РСЗВ – 1367 (+0),
  • засобів ППО – 1140 (+1),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33 388 (+118),
  • крилатих ракет – 3148 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45 458 (+134),
  • спеціальної техніки – 3859 (+0).


Втрати ворога на 22 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – особовий склад, бойові броньовані машини, артилерійські системи та РСЗВ. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", – зазначили у Генштабі.