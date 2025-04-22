За добу ліквідовано 1130 окупантів: втрати ворога на 22 квітня

Спроба Москви поневолити нашу країну щодня коштує їй сотень життів своїх солдатів. За добу ліквідовано ще 1130 загарбників.

Загальні втрати Росії у війні вже сягнули 943 060. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога станом на 22 квітня

Особового складу – близько 943 060 (+1130),

танків – 10 683 (+4),

бойових броньованих машин – 22 296 (+19),

артилерійських систем – 26 689 (+26),

РСЗВ – 1367 (+0),

засобів ППО – 1140 (+1),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33 388 (+118),

крилатих ракет – 3148 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 45 458 (+134),

спеціальної техніки – 3859 (+0).



Втрати ворога на 22 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – особовий склад, бойові броньовані машини, артилерійські системи та РСЗВ. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", – зазначили у Генштабі.