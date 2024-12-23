Ще майже 2000 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 23 грудня

За минулу добу Сили оборони знищили 175 одиниць російської техніки та озброєння. Окрім того, українські захисники та захисниці ліквідували ще 1990 окупантів.

З 24 лютого 2022 року Росія вже втратила понад 776 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 23 грудня 2024 року

Особового складу – 776 090 (+1990),

танків – 9615 (+6),

бойових броньованих машин – 19885 (+15),

артилерійських систем – 21313 (+29),

РСЗВ – 1256 (+0),

засобів ППО – 1030 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20790 (+55),

крилатих ракет – 2948 (+1),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 32039 (+67),

спеціальної техніки – 3664 (+2).

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Втрати ворога на 23 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ