Ще майже 2000 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 23 грудня
23 грудня 2024, 07:35Читать новость на русском
За минулу добу Сили оборони знищили 175 одиниць російської техніки та озброєння. Окрім того, українські захисники та захисниці ліквідували ще 1990 окупантів.
З 24 лютого 2022 року Росія вже втратила понад 776 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 23 грудня 2024 року
- Особового складу – 776 090 (+1990),
- танків – 9615 (+6),
- бойових броньованих машин – 19885 (+15),
- артилерійських систем – 21313 (+29),
- РСЗВ – 1256 (+0),
- засобів ППО – 1030 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20790 (+55),
- крилатих ракет – 2948 (+1),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32039 (+67),
- спеціальної техніки – 3664 (+2).
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