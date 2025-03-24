24 березня, 07:33
Ще 1280 ліквідованих окупантів і 4 гелікоптери: втрати ворога на 24 березня
Основні тези
- Сили оборони ліквідували ще 1280 окупантів і 378 одиниць російської техніки та озброєння. Українські захисники знищили 4 ворожі гелікоптери.
- Загальні втрати Росії з початку повномасштабної війни перевищили 904 тисячі військових.
Українські захисники й захисниці за минулу добу ліквідували ще 1280 російських загарбників. Також наші воїни знищили 378 одиниць ворожої техніки та озброєння, зокрема, 4 гелікоптери.
Станом на ранок 24 березня загальні втрати Росії вже перевищили 904 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
До теми Українські захисники знищили 4 російські гелікоптери Ка-52 та Мі-8 в Бєлгородській області
Втрати ворога на 24 березня
- Особового складу – близько 904 760 (+1280),
- танків – 10420 (+8),
- бойових броньованих машин – 21652 (+16),
- артилерійських систем – 25129 (+81),
- РСЗВ – 1338 (+5),
- засобів ППО – 1117 (+1),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+4),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30641 (+146),
- крилатих ракет – 3121 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41726 (+116),
- спеціальної техніки – 3785 (+1).
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