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24 Канал Новини України Ще 1280 ліквідованих окупантів і 4 гелікоптери: втрати ворога на 24 березня
24 березня, 07:33
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Ще 1280 ліквідованих окупантів і 4 гелікоптери: втрати ворога на 24 березня

Юлія Муріна
Основні тези
  • Сили оборони ліквідували ще 1280 окупантів і 378 одиниць російської техніки та озброєння. Українські захисники знищили 4 ворожі гелікоптери.
  • Загальні втрати Росії з початку повномасштабної війни перевищили 904 тисячі військових.

Українські захисники й захисниці за минулу добу ліквідували ще 1280 російських загарбників. Також наші воїни знищили 378 одиниць ворожої техніки та озброєння, зокрема, 4 гелікоптери.

Станом на ранок 24 березня загальні втрати Росії вже перевищили 904 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ

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Втрати ворога на 24 березня 

  • Особового складу – близько 904 760 (+1280),
  • танків – 10420 (+8),
  • бойових броньованих машин – 21652 (+16),
  • артилерійських систем – 25129 (+81),
  • РСЗВ – 1338 (+5),
  • засобів ППО – 1117 (+1),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 335 (+4),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 30641 (+146),
  • крилатих ракет – 3121 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41726 (+116),
  • спеціальної техніки – 3785 (+1).

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Втрати ворога на 24 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ