1400 окупантів, 16 танків та 61 артсистема: втрати ворога 24 вересня

Противник у ході наступу і нових спроб загарбати українські території зазнає втрат. Так, Сили оборони ліквідували упродовж останньої доби 1400 окупантів.

Статистику втрат ворога оновив Генштаб ЗСУ станом на ранок 24 вересня. Уточнюють, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії у живій силі сягнули понад 645 тисяч окупантів.

Втрати Росії у війні

особового складу – близько 645150 (+1400) осіб,

танків – 8800 (+16) од,

бойових броньованих машин – 17292 (+40) одиниць,

артилерійських систем – 18475 (+61) од,

РСЗВ – 1198 (+1) од,

засоби ППО – 952 (+3) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15764 (+65),

крилаті ракети – 2595 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 25175 (+73) од,

спеціальна техніка / special equipment – 3155 (+10)

Втрати ворога станом на 24 вересня / Інфографіка 24 Каналу