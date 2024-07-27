Понад тисячу "демобілізованих" окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога на 27 липня

На фронті досі зберігається напружена ситуація. Однак попри перевагу ворога в особовому складі та техніці, українським військовим вдається завдавати йому величезних втрат.

Станом на 27 липня вбитими або пораненими є понад 573 тисячі російських загарбників. Окупанти також зазнають численних втрат у власному озброєнні.

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Втрати окупантів у цифрах

Скільки бійців та техніки втратила Росія від початку повномасштабної війни:

особового складу – близько 573 510 (+1210),

танків – 8 331 (+11) одиниць;

бойових броньованих машин – 16 074 (+24) одиниць;

артилерійських систем – 15 885 (+35) одиниць;

РСЗВ – 1 125 (+0) одиниць;

засобів ППО – 905 (+1) одиниць;

літаків – 363 (+0) одиниці;

гелікоптерів – 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 736 (+53) одиниці;

крилатих ракет – 2 403 (+1) одиниці;

кораблів/катерів – 28 (+0) одиниць;

підводних човнів – 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн – 21 500 (+86) одиниць;

спеціальної техніки – 2 671 (+3) одиниць.



Втрати ворога станом на 27 липня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, у ніч проти 26 липня по російському аеродрому "Саки" в Криму було завдано удару ракетами ATACMS. Внаслідок атаки там виникла пожежа та детонація боєприпасів.