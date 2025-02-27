Ще 1150 окупантів і понад 370 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 27 лютого

За минулу добу українські воїни ліквідували ще 1150 російських солдатів. Також наші захисники й захисниці знищили 373 одиниці техніки й озброєння агресора.

Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила понад 871 тисячу бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 27 лютого 2025 року

Особового складу – близько 871 850 (+1150),

танків – 10209 (+8),

бойових броньованих машин – 21196 (+13),

артилерійських систем – 23755 (+69),

РСЗВ – 1299 (+0),

засобів ППО – 1086 (+1),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27102 (+141),

крилатих ракет – 3064 (+0),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 38842 (+140),

спеціальної техніки – 3760 (+1).

Втрати ворога на 27 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ