27 лютого, 07:14
Ще 1150 окупантів і понад 370 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 27 лютого
Основні тези
- Українські захисники й захисниці ліквідували 1150 окупантів і знищили 373 одиниці техніки та озброєння ворога.
- Росія вже втратила понад 871 тисячу бійців.
За минулу добу українські воїни ліквідували ще 1150 російських солдатів. Також наші захисники й захисниці знищили 373 одиниці техніки й озброєння агресора.
Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила понад 871 тисячу бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Цифра величезна: Сирський назвав безповоротні втрати Росії за 3 роки війни в Україні
Втрати ворога на 27 лютого 2025 року
- Особового складу – близько 871 850 (+1150),
- танків – 10209 (+8),
- бойових броньованих машин – 21196 (+13),
- артилерійських систем – 23755 (+69),
- РСЗВ – 1299 (+0),
- засобів ППО – 1086 (+1),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27102 (+141),
- крилатих ракет – 3064 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38842 (+140),
- спеціальної техніки – 3760 (+1).