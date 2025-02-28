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28 лютого, 07:28
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Мінус ще 1060 окупантів: втрати ворога на 28 лютого

Юлія Муріна
Основні тези
  • Сили оборони ліквідували ще 1060 окупантів і 387 одиниць ворожої техніки.
  • Втрати Росії вже перевищили 874 тисячі бійців.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1060 загарбників. Окрім того, знищили 387 одиниць російської техніки й озброєння.

Загальні втрати країни-агресорки від початку повномасштабної війни вже перевищили 874 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 28 лютого 2025 року

Зверніть увагу! У Генштабі наголосили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат ворога – особовий склад, бойові броньовані машини, артсистеми, РСЗВ, засоби ППО, крилаті ракети, автомобільний транспорт і спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Станом на ранок 28 лютого Росія втратила:

  • особового складу – близько 874 560 (+1060),
  • танків – 10222 (+13),
  • бойових броньованих машин – 21234 (+17),
  • артилерійських систем – 23847 (+54),
  • РСЗВ – 1303 (+1),
  • засобів ППО – 1087 (+0),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27274 (+172),
  • крилатих ракет – 3085 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38994 (+126),
  • спеціальної техніки –  3763 (+4).

Втрати ворога на 28.02.2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ