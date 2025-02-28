Мінус ще 1060 окупантів: втрати ворога на 28 лютого
- Сили оборони ліквідували ще 1060 окупантів і 387 одиниць ворожої техніки.
- Втрати Росії вже перевищили 874 тисячі бійців.
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1060 загарбників. Окрім того, знищили 387 одиниць російської техніки й озброєння.
Загальні втрати країни-агресорки від початку повномасштабної війни вже перевищили 874 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 28 лютого 2025 року
Зверніть увагу! У Генштабі наголосили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат ворога – особовий склад, бойові броньовані машини, артсистеми, РСЗВ, засоби ППО, крилаті ракети, автомобільний транспорт і спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.
Станом на ранок 28 лютого Росія втратила:
- особового складу – близько 874 560 (+1060),
- танків – 10222 (+13),
- бойових броньованих машин – 21234 (+17),
- артилерійських систем – 23847 (+54),
- РСЗВ – 1303 (+1),
- засобів ППО – 1087 (+0),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27274 (+172),
- крилатих ракет – 3085 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38994 (+126),
- спеціальної техніки – 3763 (+4).
Втрати ворога на 28.02.2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ