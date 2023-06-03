Майже 150 одиниць різної техніки та понад 500 окупантів: шалені втрати ворога на 3 червня

За понад 15 місяців повномасштабної війни Сили оборони вже ліквідували більше, ніж 209 тисяч окупантів. Окрім того, знищили десятки тисяч російської техніки.

Лише за минулу добу українські воїни відправили на той світ ще 560 російських загарбників. Про втрати ворога інформує 24 Канал.

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Втрати Росії у війні проти України

Особового складу – близько 209 470 (+560) осіб,

танків – 3829 (+10),

бойових броньованих машин – 7502 (+12),

артилерійських систем – 3533 (+32),

РСЗВ – 582 (+7),

засоби ППО – 342 (+7),

літаків – 313 (+0),

гелікоптерів – 298 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3165 (+28),

крилатих ракет – 1132 (+15),

кораблів /катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6289 (+22),

спеціальної техніки – 475 (+10).

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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Філігранне знищення окупантів на Херсонському напрямку

Нещодавно Сили спеціальних операцій оприлюднили відео знищення російських загарбників на Херсонському напрямку. Там для ураження ворожих цілей наші воїни використали ударний безпілотний авіаційний комплекс.

Також уточнили, що мета таких ударів – не лише вразити місця розташування агресора, а й завдати шкоди його логістиці.

"Саме тому під ударом БпЛА і надводні транспортні засоби, якими ворожі групи пересуваються дельтою Дніпра", – зазначили в ССО.