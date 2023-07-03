Багато техніки перетворилося на брухт: втрати ворога станом на 3 липня

Сили оборони вже ліквідували понад 230 тисяч окупантів. Окрім того, знищили більше ніж 30 тисяч одиниць ворожої техніки.

Тільки за минулу добу втрати ворога поповнили ще 600 загарбників. Тож загальна кількість ліквідованих сягнула 230 260 осіб.

Дивіться також Хотіли попити водичку, але щось пішло не так: в окупованих Олешках "прилетіло" по росіянах

Втрати Росії у війні проти України

ЗСУ ліквідували:

російських танків – 4 057;

бойових броньованих машин – 7899;

артилерійських систем – 4 220;

РСЗВ – 641;

засобів ППО – 391;

літаків – 315;

гелікоптерів – 309;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 573;

крилатих ракет – 1 264;

кораблів та катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 834;

спеціальної техніки – 590.

Лише за минулу добу російська армія втратила 5 танків, 11 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 4 РСЗВ, засіб ППО, гелікоптер, 16 безпілотників, 3 крилаті ракети, 18 одиниць автомобільної техніки та 7 одиниць спеціальної техніки.

ЗСУ б'ють рекорди

Червень виявився дуже сумним для російських військових. Все тому, що втрати їхньої армії сягнули рекордних показників за цей місяць. Українські оборонці так добре попрацювали, що окупанти позбулися 56 засобів ППО та 688 одиниць артилерії.

Крім того, на концерт улюбленого виконавця окупантів Кобзона відправилися щонайменше 20 500 російських бійців.