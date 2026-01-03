Укр Рус
Мінус понад 700 окупантів, танки, артсистеми і не тільки: втрати ворога на 3 січня
3 січня, 06:40
Мінус понад 700 окупантів, танки, артсистеми і не тільки: втрати ворога на 3 січня

Ірина Марціяш
Основні тези
  • За останню добу армія противника втратила 750 солдатів.
  • Загальні втрати ворога включають близько 1 210 630 особового складу, 11 497 танків, 23 855 бойових броньованих машин і 35 744 артилерійських систем.

Кремль не виводить своє військо з України та продовжує зазнавати втрат на фронті як в особовому складі, так і в техніці. Тільки за останню добу армія противника втратила на війні в Україні 750 солдатів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 3 січня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 1 210 630 (+750) осіб,
  • танків – 11 497 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 855 (+4);
  • артилерійських систем – 35 744 (+24);
  • РСЗВ – 1 590 (+1);
  • засобів ППО – 1 267 (+0);
  • літаків – 434 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 99 582 (+539);
  • крилатих ракет – 4 137 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 72 688 (+101);
  • спеціальної техніки – 4 035 (+0).


Втрати ворога на 3 січня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати росіян: останні новини

  • Сили безпілотних систем днями завдали значних уражень російській армії. В Луганській області уражено базу зберігання пально-мастильних матеріалів ворога. 

  • Також було уражено радіолокаційну станцію у тимчасово окупованому Криму, що забезпечувала спостереження повітряного простору.

  • Усі складові Сил оборони України протягом 2025 року нищили армію Росії. В Генштабі ЗСУ озвучили приблизні втрати окупантів за минулий рік.