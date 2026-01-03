Мінус понад 700 окупантів, танки, артсистеми і не тільки: втрати ворога на 3 січня

Кремль не виводить своє військо з України та продовжує зазнавати втрат на фронті як в особовому складі, так і в техніці. Тільки за останню добу армія противника втратила на війні в Україні 750 солдатів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Уперше за війну: які унікальні операції у 2025 році здійснили Сили оборони України Які втрати ворога на 3 січня? Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають: особового складу – близько 1 210 630 (+750) осіб,

танків – 11 497 (+3);

бойових броньованих машин – 23 855 (+4);

артилерійських систем – 35 744 (+24);

РСЗВ – 1 590 (+1);

засобів ППО – 1 267 (+0);

літаків – 434 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 99 582 (+539);

крилатих ракет – 4 137 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 72 688 (+101);

спеціальної техніки – 4 035 (+0).

Втрати ворога на 3 січня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ Втрати росіян: останні новини Сили безпілотних систем днями завдали значних уражень російській армії. В Луганській області уражено базу зберігання пально-мастильних матеріалів ворога.

Також було уражено радіолокаційну станцію у тимчасово окупованому Криму, що забезпечувала спостереження повітряного простору.

Усі складові Сил оборони України протягом 2025 року нищили армію Росії. В Генштабі ЗСУ озвучили приблизні втрати окупантів за минулий рік.