Ще 1510 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 30 березня

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1510 окупантів. Також наші захисники й захисниці знищили 333 одиниці ворожої техніки й озброєння.

Станом на ранок 30 березня загальні втрати Росії в повномасштабній війні проти України перевищили 914 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Сирський розповів, скільки техніки втратили росіяни з початку року

Втрати ворога на 30 березня 2025 року

Особового складу – близько 914000 (+1510),

танків – 10492 (+14),

бойових броньованих машин – 21816 (+20),

артилерійських систем – 25507 (+56),

РСЗВ – 1347 (+2),

засобів ППО – 1122 (+0),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31345 (+111),

крилатих ракет – 3121 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 42528 (+130),

спеціальної техніки – 3787 (+0)

Читайте також Цифра, що вражає: у ЗСУ назвали втрати росіян у боях за Торецьк

Втрати ворога на 30 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ