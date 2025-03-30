30 березня, 07:35
Ще 1510 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 30 березня
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1510 окупантів. Також наші захисники й захисниці знищили 333 одиниці ворожої техніки й озброєння.
Станом на ранок 30 березня загальні втрати Росії в повномасштабній війні проти України перевищили 914 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 30 березня 2025 року
- Особового складу – близько 914000 (+1510),
- танків – 10492 (+14),
- бойових броньованих машин – 21816 (+20),
- артилерійських систем – 25507 (+56),
- РСЗВ – 1347 (+2),
- засобів ППО – 1122 (+0),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31345 (+111),
- крилатих ракет – 3121 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42528 (+130),
- спеціальної техніки – 3787 (+0)
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Втрати ворога на 30 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ