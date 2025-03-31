31 березня, 07:31
Ще 1230 окупантів і 174 одиниці техніки та озброєння: втрати ворога на 31 березня
Основні тези
- За минулу добу Росія втратила 1230 солдатів та понад 170 одиниць техніки та озброєння у війні проти України.
- Загальні втрати Росії станом на 31 березня 2025 року включають 915 230 військових, 10 496 танків, 21 819 бойових броньованих машин, та 3 787 одиниць спеціальної техніки.
За минулу добу Росія втратила у повномасштабній війні проти України ще 1230 солдатів. Окрім того, понад 170 одиниць техніки та озброєння.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Станом на ранок 31 березня втрати Росії перевищили 915 тисяч бійців.
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Втрати ворога на 31 березня 2025 року
- Особового складу – близько 915 230 (+1230),
- танків – 10496 (+4),
- бойових броньованих машин – 21819 (+3),
- артилерійських систем – 25537 (+30),
- РСЗВ – 1347 (+0),
- засобів ППО – 1123 (+1),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31416 (+71),
- крилатих ракет – 3121 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42593 (+65),
- спеціальної техніки – 3787 (+0).
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Втрати ворога на 31 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ