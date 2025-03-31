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24 Канал Новини України Ще 1230 окупантів і 174 одиниці техніки та озброєння: втрати ворога на 31 березня
31 березня, 07:31
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Ще 1230 окупантів і 174 одиниці техніки та озброєння: втрати ворога на 31 березня

Юлія Муріна
Основні тези
  • За минулу добу Росія втратила 1230 солдатів та понад 170 одиниць техніки та озброєння у війні проти України.
  • Загальні втрати Росії станом на 31 березня 2025 року включають 915 230 військових, 10 496 танків, 21 819 бойових броньованих машин, та 3 787 одиниць спеціальної техніки.

За минулу добу Росія втратила у повномасштабній війні проти України ще 1230 солдатів. Окрім того, понад 170 одиниць техніки та озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Станом на ранок 31 березня втрати Росії перевищили 915 тисяч бійців.

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Втрати ворога на 31 березня 2025 року

  • Особового складу – близько 915 230 (+1230),
  • танків – 10496 (+4),
  • бойових броньованих машин – 21819 (+3),
  • артилерійських систем – 25537 (+30),
  • РСЗВ – 1347 (+0),
  • засобів ППО – 1123 (+1),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31416 (+71),
  • крилатих ракет – 3121 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42593 (+65),
  • спеціальної техніки – 3787 (+0).

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Втрати ворога на 31 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ