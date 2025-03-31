Ще 1230 окупантів і 174 одиниці техніки та озброєння: втрати ворога на 31 березня

За минулу добу Росія втратила у повномасштабній війні проти України ще 1230 солдатів. Окрім того, понад 170 одиниць техніки та озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Станом на ранок 31 березня втрати Росії перевищили 915 тисяч бійців.

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Втрати ворога на 31 березня 2025 року

Особового складу – близько 915 230 (+1230),

танків – 10496 (+4),

бойових броньованих машин – 21819 (+3),

артилерійських систем – 25537 (+30),

РСЗВ – 1347 (+0),

засобів ППО – 1123 (+1),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31416 (+71),

крилатих ракет – 3121 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 42593 (+65),

спеціальної техніки – 3787 (+0).

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Втрати ворога на 31 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ