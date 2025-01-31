31 січня 2025, 07:28
Понад 1600 солдатів знищено, купу техніки підбито: втрати ворога на 31 січня
Основні тези
- За минулу добу було ліквідовано 1670 ворожих солдатів, а загальні втрати російської армії з початку вторгнення складають 837 610 осіб.
- Крім особового складу, Росія втратила значну кількість техніки, включаючи танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи та інші засоби.
Українські оборонні віддано протистоять агресору по всьому фронту, паралельно завдаючи йому непоправних втрат. Зокрема, за минулу добу було ліквідовано 1670 ворожих солдатів.
Загальні ж втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення складають 837 000 військових, повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.
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Які втрати у Росії станом на 31 січня 2025 року
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 837 610 (+1670) осіб,
- танків – 9 893 (+3),
- бойових броньованих машин – 20 631 (+17),
- артилерійських систем – 22 445 (+33),
- РСЗВ – 1 265 (+1),
- засобів ППО – 1 050 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23 573 (+63),
- крилатих ракет – 3 054 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35 552 (+101),
- спеціальної техніки – 3 726 (+1).
Втрати росіян станом на 31 січня 2025 року / Фото Генштаб
До слова, цього дня NYT повідомила, що корейських військових вивели з Курської області через значні втрати. Їх не фіксують на фронті вже протягом двох тижнів.