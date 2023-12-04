Мінус 770 окупантів, 5 танків та 12 артсистем: втрати ворога 4 грудня

Російські загарбники не полишають спроб наступу, а відтак зазнають суттєвих втрат на фронті. Упродовж минулої доби українські воїни ліквідували 770 окупантів.

Від початку повномасштабної війни російська армія втратила понад 32 тисячі вояк. При цьому у Генштабі зауважили, що вести статистику складно через високу інтенсивність бойових дій.

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Втрати Росії у війні станом на 4 грудня

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 4 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

особового складу - близько 332 810 (+770) осіб,

танків – 5580 (+5)

бойових броньованих машин – 10 401 (+5)

артилерійських систем – 7961 (+12)

РСЗВ – 913 (+0)

засобів ППО – 602 (+0)

літаків – 323 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6017 (+22)

крилатих ракет – 1569 (+0)

кораблів/катерів – 22 (+0)

підводних човнів – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 451 (+19)

спеціальної техніки – 1141 (+1)



Втрати російської армії / Інфографіка Генштабу

Головне про ситуацію на фронті

На полі бою відбулося 68 боєзіткнень, найбільше атак ЗСУ відбили на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Ворог завдав 1 ракетного та 45 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.