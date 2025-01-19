Їхали на поповнення – потрапили в пекло: "Маґура" показала ефективне знищення ворога на Курщині

Українські військові продовжують відпрацьовувати по ворогу в Курській області. Захисники з "Маґури" успішно ліквідували окупантів, які їхали поповнювати втрати своєї загарбницької армії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис 47 окремої механізованої бригади у телеграм-каналі.

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Як "Маґура" знищила окупантів у Курській області

Військові з 47 ОМБр розповіли, що ворог щосили намагається витісняти українські сили з Курщини. Так, окупанти змінюють тактику від малих ворожих груп до колон техніки, які бійці "Маґури" успішно спалюють.

Наші пілоти FPV із батальйону безпілотних систем (ББС) у взаємодії з розвідниками й аеророзвідкою кошмарять ворога нон-стоп,

– зазначили захисники.

У бригаді розповіли, що внаслідок плідної роботи вдалося знищити ворожі БТРи, танки, БМП, квадроцикли та КамАЗи. Також наші бійці знищили нори й бліндажі, де чаїлися росіяни.

Свій процес ліквідації особового складу та техніки військові з "Маґури" записали на відео. Захисники наголосили, що це результат роботи трьох екіпажів FPV за три дні на Курщині.

Як бійці "Маґури" ліквідовували окупантів у Курській області / Фото 47 ОМБр

До слова, у Генштабі ЗСУ у зведенні станом на 16:00 19 січня розповіли, що на Курському напрямку українські захисники відбивають одну атаку загарбників, всього було зафіксовано чотири боєзіткнення.

Ворог завдав два авіаційних удари двома керованими бомбами по населених пунктах та позиціях Сил оборони, а також здійснив 196 артилерійських обстрілів, зокрема п'ять із реактивних систем залпового вогню.