ЗСУ відправили у пакети понад 176 тисяч окупантів: втрати ворога станом на 6 квітня

Російське військо продовжує зазнавати шалених втрат у війні проти України. Лиш за минулу добу статистику поповнили 390 бійців "другої армії світу".

Що стосується загальної статистики втрат, то з 24 лютого 2022 року вороже військо скоротилося на 176 630 бійців. Зауважимо, що реальна статистика може бути більшою. Слід розуміти, що достеменно вести її вкрай складно, особливо у зонах, де тривають активні бойові дії.

Читайте також Як Китай готується до війни та мобілізації, спецтрибунал для Путіна: про що пишуть західні ЗМІ

Втрати Росії у техніці

танків – 3 631 одиниця;

бойових броньованих машин – 7 013 одиниць;

артилерійських систем – 2 714 одиниць;

РСЗВ – 532 одиниці;

засобів ППО – 281 одиниця;

літаків – 306 одиниць;

гелікоптерів – 292 одиниця;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 287 одиниць;

крилатих ракет – 911 одиниць;

кораблів/катерів – 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 574 одиниці;

спеціальної техніки – 302 одиниць.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 6 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відбулося за минулу добу на фронті

Ворог продовжує вести наступальні дії на 4 напрямках. Найжорстокіші бої зараз точаться за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку.

Високою залишається ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України,

– повідомляють у ранковому зведенні.

За минулу добу російські загарбники завдали 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, а також здійснили 51 обстріл з РСЗВ. Росія продовжує використовувати сусідню територію Білорусі та її військові об'єкти для ударів по Україні.

Окупантам не вистачає шпиталів: ЗСУ продовжують ефективно знищувати ворога

Росіяни використовують медзаклади на тимчасово окупованих територіях України у власних цілях. Зокрема місцеву лікарню Малої Білозерки, що у Запорізькій області, вони облаштували під військовий шпиталь.

Відтак, станом на 2 квітня відомо, що на лікування у новоствореному військовому шпиталі перебувало близько 80 загарбників з пораненнями різного ступеня тяжкості. Водночас ЗСУ продовжують завдавати війську агресорів чималих утрат.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. У той же час, наші захисники знищили російський вертоліт Ка-52 та 2 БпЛА типу "Орлан" і "Supercam". Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів, 3 позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника,

– доповіли у Генштабі.