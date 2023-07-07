Понад 500 окупантів та 20 артилерійських систем: втрати ворога на 7 липня

Збройні Сили України продовжують вибивати ворога з нашої країни. Лище за минулу добу українські захисники ліквідували 510 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони завдали нищівних втрат ворогу. Майже за 500 днів ЗСУ знищили понад 232 тисячі бійців так званої "другої армії світу". Вражають втрати не лише живої сили, а й техніки. Варто зазначити, що ця статистика є приблизною, адже реальні втрати можуть бути набагато більшими, оскільки підрахувати їх в умовах активних бойових дій дуже складно.

До теми Мінус 3 ворожі роти та 6 складів: ЗСУ мають успіхи на Таврійському напрямку

Актуальні втрати ворога

Від 24 лютого 2022 року наші захисники ліквідували:

особового складу – близько 232 810 (+510);

танків ‒ 4070 (+2);

бойових броньованих машин ‒ 7944 (+12);

артилерійських систем – 4330 (+20);,

РСЗВ – 658 (+1);

засоби ППО – 408 (+4);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 309 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3652 (+17);

крилаті ракети – 1271 (+7);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 6898 (+10) ;

спеціальна техніка – 612 (+7).



Актуальні втрати ворога станом на 7 липня 2023 року / Інфографіка Генштабу

Успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

Сили оборони продовжують звільняти українські території від ворога, завдаючи їм нищівних втрат. Лише протягом минулої доби на Таврійському напрямку ЗСУ знищили 6 ворожих складів з боєприпасами.

Крім того, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони виконали 1293 вогневих завдання на цьому напрямку за останню добу. За його словами, росіяни втратили понад 3 роти, серед яких вбиті та поранені. Також захисники ліквідували чимало техніки на цьому напрямку, зокрема:

Наші воїни знищили 47 одиниць ворожої техніки, зокрема: