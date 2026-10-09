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24 Канал Новини України Мінус 1710 окупантів, майже 2 тисячі БпЛА та 3 танки: які втрати у ворога на 9 жовтня
9 жовтня, 06:31
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Мінус 1710 окупантів, майже 2 тисячі БпЛА та 3 танки: які втрати у ворога на 9 жовтня

Юлія Харченко

Загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну вже перевищили 1,5 мільйона військових. Попри значні втрати особового складу, російські окупанти не припиняють наступальних дій і продовжують спроби просунутися на фронті.

Про актуальні втрати ворога розповіли у Генштабі ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення до 9 жовтня 2026 року втрати окупантів становлять:

  • особового складу – близько 1 549 490 (+1 710) осіб;
  • танків – 12 402 (+3);
  • бойових броньованих машин – 25 509 (+7);
  • артилерійських систем – 50 950 (+67);
  • РСЗВ – 2 199 (+5);
  • засобів ППО – 1 693 (+1);
  • літаків – 443 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 555 335 (+1 757);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 908 (+18);
  • кораблів/катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 160 412 (+617);
  • спеціальної техніки – 4 810 (+4);
  • крилатих ракет – 5 126 (+0).


Втрати ворога на 9 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що у вересні російська армія втратила 42 – 43 тисячі військових, однак не досягнула суттєвих успіхів на фронті. За словами президента, попри значні втрати, російське керівництво продовжує наступальні дії, не зважаючи на загибель власних солдатів.

 

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