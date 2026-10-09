9 жовтня, 06:31
Мінус 1710 окупантів, майже 2 тисячі БпЛА та 3 танки: які втрати у ворога на 9 жовтня
Загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну вже перевищили 1,5 мільйона військових. Попри значні втрати особового складу, російські окупанти не припиняють наступальних дій і продовжують спроби просунутися на фронті.
Про актуальні втрати ворога розповіли у Генштабі ЗСУ.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення до 9 жовтня 2026 року втрати окупантів становлять:
- особового складу – близько 1 549 490 (+1 710) осіб;
- танків – 12 402 (+3);
- бойових броньованих машин – 25 509 (+7);
- артилерійських систем – 50 950 (+67);
- РСЗВ – 2 199 (+5);
- засобів ППО – 1 693 (+1);
- літаків – 443 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 555 335 (+1 757);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 908 (+18);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 160 412 (+617);
- спеціальної техніки – 4 810 (+4);
- крилатих ракет – 5 126 (+0).
Втрати ворога на 9 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що у вересні російська армія втратила 42 – 43 тисячі військових, однак не досягнула суттєвих успіхів на фронті. За словами президента, попри значні втрати, російське керівництво продовжує наступальні дії, не зважаючи на загибель власних солдатів.