У Чорному морі ще одна катастрофа для росіян – потопає плавучий кран: вражаюче відео

У Ялтинській бухті, біля берега, відбулася серйозна аварія. Плавучий кран виявився в епіцентрі стихійного лиха.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Кримський вітер. Через потужні хвилі та пориви вітру його стріла вже опинилася під водою, а сам кран отримав серйозні пошкодження.

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Кран не витримав стихії

На кадрах, оприлюднених очевидцями, видно, як кран нахиляється під ударами хвиль, а його стріла падає у воду. Буксир намагається відбуксирувати судно до Ялтинського морпорту, але ситуація залишається критичною. Втрати об’єкта вже очевидні – він майже цілком затонув.

У Ялті плавучий кран отримав серйозні пошкодження: дивитися відео

Залишається в таємниці, чому плавучий кран не вивели в порт до початку шторму.

Ялтинський плавучий кран під водою: дивитися відео

За інформацією місцевих, штормове попередження було оголошено ще кілька днів тому. Кримчани також звернули увагу на те, що цієї ситуації можна було б уникнути, якби роботу з підготовки судна до шторму розпочали вчасно.

До слова, у неділю, 15 грудня, в Чорному морі сталося одразу декілька аварій з російськими танкерами. Внаслідок чого стався витік нафти.