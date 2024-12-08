Спецпідрозділ ГУР "Firebird" завдає точних ударів по російських позиціях: вражаюче відео

Спецпідрозділ Головного управління розвідки МО України "Firebird" продовжує ефективно знищувати стратегічні цілі російських окупантів. Головними завданнями бійців залишається ліквідація логістичних вузлів, засобів зв’язку та спостереження ворога.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ГУР МО України. Головне управління розвідки продовжує ліквідовувати російські цілі як в глибокому тилу ворога, так і безпосередньо на лінії фронту.

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Результати роботи "Firebird"

У мережі оприлюднено відео, яке демонструє результати їхньої бойової роботи на одній із ділянок фронту. Завдяки точним ударам розвідники знищили антенні комплекси та ретранслятори, які забезпечували зв'язок противника, спалили ворожу техніку, включаючи транспортні засоби та замасковані бойові одиниці, а також завдали точкових ударів по укриттях окупантів.

"Firebird" не лише ускладнює координацію дій російських військ, а й підриває їхню спроможність вести ефективну оборону чи наступ.

"Firebird" знищує зв'язок окупантів та нищить техніку на фронті: дивитися відео

У розвідці наголосили, що знищення логістичних об'єктів і засобів зв'язку – ключові елементи послаблення позицій противника.

До слова, ураження цілей на території Росії здійснюється засобами українського виробництва, зокрема ударними дронами, що є приводом для гордості та нарощування потенціалу України.