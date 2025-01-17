Розплата за злочин: оператори ССО знищили та полонили росіян, які стратили бійців ТрО

Оператори ССО знищили росіян, які розстріляли українських бійців ТРО після полону. Українським військовим вдалося також взяти в полон кількох загарбників.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій Збройних Сил України. Не так давно російські війська жорстоко розстріляли двох бійців Сил Територіальної оборони України, яких вони захопили в полон на одному з напрямків фронту.

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Операція помсти від ССО

Росіяни вирішили, що їхні дії залишаться непокараними, однак Сили спеціальних операцій України ретельно спланували операцію помсти та повернення тіл загиблих героїв.

Підрозділ ССО, який вирушив на виконання цього завдання, в результаті знищив частину розстрільної групи росіян, а інших змусив здатися. Зловмисники, які взяли участь у вбивстві українських бійців, були морськими піхотинцями з 40-ї арктичної бригади.

Під час допиту полонені росіяни підтвердили, що дійсно брали в полон двох українських військових і доповідали про це своєму командиру.

Командир роти, отримавши повідомлення, віддав наказ розстріляти військовополонених, що є грубим порушенням Женевської конвенції і воєнним злочином.

Злочин не залишився безкарним: дивитися відео

Коли бійці ТРО почули наказ, вони намагалися втекти, але росіяни негайно відкрили по них вогонь. У результаті, троє з нападників, з позивними “Ярий”, “Лебідь” та “Бум”, були ліквідовані під час спеціальних дій ССО. Тільки одному з них, “Ярому”, вдалося бути взятим у полон разом із двома іншими російськими солдатами.

Полонені виявилися контрактниками, які служать в армії Росії лише півтора місяця. Вони вже дають свідчення про свою роль у цьому злочині. Операція ССО не лише забезпечила покарання для окупантів, але й стала попередженням для інших, хто порушує міжнародне гуманітарне право.

