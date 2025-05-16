Пішли в наступ і втратили все: ЗСУ знищили колону окупантів біля Липців

Ворог 15 травня кинув у бій колону техніки, аби повернути втрачені позиції біля Липців на Харківщині. Але українські Сили оборони, зокрема бригада "Хартія", перемололи атаку ще на підході.

Про це розповів командир корпусу Нацгвардії України полковник Ігор Оболєнський в етері "Великого вечора" на NV, передає 24 Канал.

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НГУ відбила наступ на Харківщині

Росіяни знову спробували прорватися на Харківщині й зазнали нищівного фіаско. 15 травня ворог намагався повернути втрачені позиції біля Липців, однак натрапив на міцну відсіч Сил оборони України.

За словами Ігоря Оболєнського, окупанти пішли в наступ саме тоді, коли в Стамбулі Росія намагалася імітувати мирний процес.

Україна показала, що навіть після всього того, що зробили москалі, готова іти на переговори, щоб зупинити смерть. А знаєте, що зробили москалі сьогодні? Відправили чергову колону, намагаючись відбити те, що ми забрали. Але Сили оборони, бригада Хартія, перемолола колону москалів,

– наголосив він.

Нагадаємо, 8 травня стало відомо, що 13-та бригада Нацгвардії "Хартія" у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ провела масштабну операцію зі звільнення лісового масиву на північ від Липців. Тоді було деокуповано понад 200 гектарів території.

За оцінками самої бригади, під час операції росіяни втратили майже 1500 солдатів убитими й пораненими, понад 200 одиниць озброєння і ще щонайменше 175 одиниць техніки.