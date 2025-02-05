"Атеш" допоміг знищити російський склад катерів і військових на Херсонщині

Завдяки інформації від "Атеш", Сили оборони України завдали удару по російських цілях поблизу Голої Пристані на Херсонщині. В результаті було знищено понад 10 катерів та значну кількість окупантів.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на рух опору "Атеш". Завдяки важливій розвідданій, отриманій від українського партизана, що перебуває в складі Збройних сил Росії, Сили оборони України успішно нанесли удари по російських цілях на лівому березі Херсонщини, поблизу населеного пункту Гола Пристань.

Читайте також Російських солдатів відправляють на Курщину за відмову продовжувати контракт, – "Атеш"

Агент "Атеш" допоміг знищити стратегічні цілі росіян

За попередніми даними, в результаті ударів було знищено понад 10 російських катерів, а також значну кількість окупантів, які перебували на цьому стратегічному об'єкті.

Інформація, надана агентом руху опору, стала вирішальним фактором для успішної операції, що дозволила точно виявити місцезнаходження ворожих військових цілей та їх переміщення в реальному часі.

Завдяки такій чіткій і детальній розвідці українські сили змогли завдати прицільного удару по російських позиціях, що значно ослабило їхню присутність на південь від Херсона.

Рух опору сприяв успішній операції / Фото: "Атеш"

Це не перша успішна операція, в якій агентурна мережа України зіграла ключову роль, дозволяючи нашій армії завдавати потужних ударів по ворожих військах та техніці. Використання таких даних допомагає значною мірою підвищити ефективність оборони та швидше знищувати стратегічні цілі окупантів.