Лише за один штурм мінус 500 окупантів: командири 3 ОШБр розповіли про початок контрнаступу

Українські воїни продовжують очищувати рідну землю від окупантів. Лише за один штурм на початку контрнаступу бійці 3 окремої штурмової бригади ліквідували 500 загарбників.

Як проходять штурми ворожих позицій, у матеріалі проєкту "Український Свідок" розповіли командири 3 ОШБр "Макар" і "Натс". Зараз вони воюють на Бахмутському напрямку, передає 24 Канал.

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Ще 500 "хороших росіян" за один штурм

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"Натс" командує взводом, а "Макар" — штурмовою групою. Воїни розповіли, як відбуваються штурми посадок на Бахмутському напрямку.

Ви можете бачити красиву картинку на відео зі штурмами 3 ОШБр. Але в реальності все інакше: кожен штурм – це кілька "трьохсотих". Іноді, на жаль, бувають і "двохсоті". За штурм кожної посадки ми платимо дуже високу ціну,

– підкреслив "Макар".

Командири поділились власними архівними відео зачистки місцевості від окупантів у травні 2023-го. Бійці цього батальйону розпочинали контрнаступ ЗСУ.

Детальніше про штурми 3 ОМБр: дивіться відео (обережно, 18+, присутня ненормативна лексика)

"Натс" розповів, що захисники з 5 години до 1 дня пройшли 2,7 кілометра пішки піхотним штурмом. Командир пояснив, що це йде постійний вогневий контакт. Воїни сунули, дійшли до фазової лінії, зайняли і 9 травня вже передали позиції іншому батальйону.

Під**ська 72 бригада плюс рота "Штурм Z" втратила пораненими та загиблими батальйон. Плюс-мінус 500 людей,

– зазначив "Натс".

"Це не тільки про захист Батьківщини"

З червня 2023 року на Бахмутському напрямку 3 ОШБр протистоять дуже мотивовані бійці.

"Я не знаю чим вони мотивовані. Але знаю, що все це добровольці. Наприклад, петербурзький полк. Вони навчені, укомплектовані та вгризаються у кожну посадку", – зазначив "Натс".

Під Бахмут окупанти кидають свої найкращі підрозділи. Російські загарбники намагаються брати позиції вже не кількістю, як це було взимку, а якістю.

Висока інтенсивність боїв на цьому напрямку втомлює захисників. Однак, вони мають власну мотивацію продовжувати воювати.

Це вже не тільки про захист Батьківщини, Ми втратили багато близьких людей на цій війні. Ми не можемо допустити, щоб їхня смерть була марною. Є фактор помсти, за цих людей варто мститися,

– підкреслив "Макар".