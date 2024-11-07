На Куп'янщині тривають запеклі бої: ворог зазнає великих втрат

У Куп'янську ситуація залишається надзвичайно складною. Окупанти намагаються прорвати українську оборону та зайняти плацдарм на лівобережній Куп'янщині.

Про це командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів в етері марафону "Єдині новини", повідомляє 24 Канал. За його словами, противник не припиняє спроб просунутися вперед.

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Окупанти втрачають більше, ніж здобуває

Юрій Федоренко зауважив, що росіяни мають чітке завдання: зайняти плацдарм на лівому березі Куп'янщини з подальшою спробою вийти на Куп'янськ-Вузловий.

Він додав, що на початку листопада ворог мав намір швидко реалізувати ці плани, але зазнав невдачі і тепер продовжує інтенсивні штурмові дії.

Командир 92-ї ОШБр запевнив, що українські сили продовжують ефективно протистояти росіянам. За словами Юрія Федоренка, між підрозділами та силами, залученими на напрямку, налагоджено чіткий зв'язок, що дозволяє максимально ефективно зупиняти наступ ворога.

Ворог зазнає великих втрат, які не співмірні з результатом, досягнутим на полі бою,

– наголосив Федоренко.

Він додав, що бій продовжується у ці хвилини, і захисники України готові до довготривалої боротьби.

Постійні авіаудари та руйнування інфраструктури

Противник продовжує активно використовує авіацію. За словами Федоренка, армія Росії завдає значних руйнувань критичній інфраструктурі та житловим будинкам на лівобережній Куп'янщині, повторюючи сценарій, як це було у Вовчанську.

А щоденні удари та вогневе ураження створюють додаткові виклики для цивільного населення та військових.

До слова, у Харківській області складнощі з евакуацією з Куп'янщини через обстріли росіянами переправ через річку Оскіл, сказав Олег Синєгубов.