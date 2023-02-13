Мінус танки, гаубиця "Мста-Б" та сховище з боєприпасами: морпіхи продовжують нищити окупантів

Українські захисники продовжують трощити ворога. Упродовж минулої доби підрозділи національного флоту знищили два російські танки, одну гаубицю, сховище з боєприпасами та ще декілька загарбників.

Остаточні дані щодо втрат ворога уточнюються. про це повідомили у Військово-морських Силах, інформує 24 Канал.

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Військові частини та підрозділи ВМС продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Росії.

Минулої доби, 12 лютого, підрозділами національного флоту було знищено 5 окупантів, 2 танки, 1 причіпну гаубицю "Мста-Б" та 1 сховище з боєприпасами,

– зазначили у ВМС.

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Українські воїни знищили окупантів і техніку / Інфографіка ВМС

Втрати ворога станом на ранок 13 лютого

З 24 лютого 2022-го Росія втратила вже втратила на війні проти України орієнтовно 138 340 солдатів. Окрім того, Сили оборони вже знищили дуже багато ворожої техніки. Зокрема: