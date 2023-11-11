На війні проти України загинули щонайменше 197 російських пілотів: і це лише підтверджені цифри

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні. І хоч у країні-агресорці намагаються всіляко приховати цифри, відомо, що близько 200 льотчиків відправилися на "гастролі Кобзона".

Власне, російська служба BBC пролила світло на втрати російського війська. Кажуть, що найбільше втрат серед мотострілків і Повітряно-десантних військ. Нас же цікавить ситуація з льотчиками.

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Що відомо про втрати ворога

Відповідні цифри журналісти опублікували, посилаючись на відкриті джерела. Розслідувачі та волонтери з кінця лютого 2022 року нарахували щонайменше 36 325 ліквідованих окупантів, які стали "двохсотими" у війні, розв'язаній Росією проти України. Зауважимо, що мовиться про поіменний список, тому ці цифри значно скромніші за ті, які подає Генштаб.



Втрати ворога по родах військ / Інфографіка BBC

Журналісти також зазначають, що кількість ліквідованих окупантів може бути вдвічі більшою. На відповідну думку їх наштовхнула ситуація на кладовищах у 70 населених пунктах країни-агресорки. Найскромніша оцінка підштовхує, що знищених може бути 72 650 росіян. Бойовиків "ДНР" і "ЛНР" не враховували у це число.

У виданні зауважили, що останнім часом більше гине саме професійних військових. Так, з червня до кінця жовтня – від початку контрнаступальної кампанії – у Росії стало на понад 370 офіцерів менше, зокрема, 2 генералів.

Серед так званих елітних військ найбільше ліквідованих серед Повітряно-десантних військ. Після цього йде морська піхота, а на третій сходинці – "Росгвардія".

Власне, підтвердили журналісти, що Росія втратила щонайменше 197 своїх льотчиків. Зауважимо, що за понад півтора року повномасштабного вторгнення наші захисники перетворили на брухт понад 300 літаків і понад 300 гелікоптерів.



Втрати ворога в елітних військах / Інфографіка BBC

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