Морпіхи знищили 10 одиниць техніки окупантів на Покровському напрямку

Морські піхотинці на Покровському напрямку відбили штурм окупантів, знищивши 10 одиниць бронетехніки. Ворожі танки та БМП підірвалися на мінних загородженнях, а залишки десанту були ліквідовані артилерією та FPV-дронами.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Окупанти намагалися прорвати оборону на Покровському напрямку, залучивши до атаки 2 танки, 2 БМП та 6 броньованих бойових машин.

Читайте також Той самий хвалений Путіним "наступ": ЗСУ показали відео знищення росіян у Сумській області

Ворог зазнав поразки на Покровському напрямку

Однак спроба "продавити" українські позиції обернулася катастрофічними втратами для ворога – за кілька годин було знищено 10 одиниць бронетехніки.

Злагоджена робота морпіхів дозволила уразити ворожу техніку ще на підступах до оборонних укріплень, де вона підірвалася на мінно-вибухових загородженнях. Залишки ворожого десанту, що висадилися, були ліквідовані артилерійським вогнем та FPV-дронами.

Знищено техніку та десант: дивитися відео

Ворожий наступ було відбито, позиції українських захисників залишаються непорушними. Українські військові завдають ворогу значних втрат в техніці та живій силі, продовжуючи тримати оборону і не допускаючи погіршення тактичної ситуації.