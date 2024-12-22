Росіяни потрапили в пастку в траншеї – знищено майже всіх

Українські військові вдало заманили російську штурмову групу в пастку. Їх вдалося ліквідувати у траншеї під Покровськом.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на підрозділ Khorne Group. Ворог був знищений за допомогою скидів із дронів, гранат та стрілецької зброї.

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Українські бійці обхитрили росіян

Українські військові хитрощами ліквідували штурмову групу ворога під Покровськом.

Під час штурму п’ятеро українських бійців залишили траншею, яка не мала бійниць і здавалася непридатною для бою. Ворог повірив, що захоплює вигідну позицію, але натомість потрапив у пастку. З дев’яти окупантів вижив лише один.

Дев'ятеро окупантів потрапили в пастку ЗСУ: дивитися відео

Інцидент стався під Покровськом на Донеччині. Попри отримані поранення, українські військові продовжили бій і не просили евакуації.

До слова, у районі селища Дар'їно Курської області є, імовірно, найбільше кладовище російської техніки, де росіяни продовжують втрачати свою техніку через контроль Сил оборони.

Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили майже 10 тисяч російських танків, зокрема, 9609 одиниць техніки.