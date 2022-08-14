Український протитанкіст знищив 8 ворожих цілей поспіль за один бій
Джерело:Міністерство оброни України
За один бій протитанкіст Сергій ліквідував 8 російських цілей. Це сталося, коли ворожі війська вели наступ.
Наші воїни не розгубилися під час наступу ворога
Російські війська намагалася здійснити наступ на позиції однієї з українських бригад, вибити українських воїнів і зайти у село.
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Так, ворожа армія намагалася здійснити наступ на позиції однієї з десантних бригад, вибити звідти наших і зайти у село.
Але щось пішло не за планом. Лиш один проти танкіст Сергій відмінусував 8 ворожих цілей поспіль за один бій.
Воїн зізнався, що з першого пострілу йому здалося, що він не влучив. Проте згодом побачив сильний дим і спалах – боєкомплект вибухнув так, що танку зірвало башту.
Поцілив напевно під башню. Від попадання ракети його (ворожий танк – 24 канал) перевернуло й відкинуло в посадку. Піхотинців порозкидало по тій посадці, наче ганчірки з секонд-хенду,
– сказав Сергій.
Загальні втрати ворога на фронті
Від початку повномасштабної війни росія втратила в Україні близько 43 550 своїх солдатів. Крім цього, окупанти позбавились багато техніки.
Загалом наші захисники та захисниці знищили:
- танків – 1 864;
- бойових броньованих машин – 4 126;
- артилерійських систем – 980;
- реактивних систем залпового вогню – 261;
- засобів ППО – 136;
- літаків – 233;
- гелікоптерів – 194;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 784;
- крилатих ракет – 187;
- кораблів та катерів – 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 039;
- спеціальної техніки – 91.
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