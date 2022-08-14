Український протитанкіст знищив 8 ворожих цілей поспіль за один бій

За один бій протитанкіст Сергій ліквідував 8 російських цілей. Це сталося, коли ворожі війська вели наступ.

Наші воїни не розгубилися під час наступу ворога

Російські війська намагалася здійснити наступ на позиції однієї з українських бригад, вибити українських воїнів і зайти у село.

До теми За добу повітряні сили ЗСУ завдали до 10 авіаударів по позиціях окупаційних військ

Так, ворожа армія намагалася здійснити наступ на позиції однієї з десантних бригад, вибити звідти наших і зайти у село.

Але щось пішло не за планом. Лиш один проти танкіст Сергій відмінусував 8 ворожих цілей поспіль за один бій.

Воїн зізнався, що з першого пострілу йому здалося, що він не влучив. Проте згодом побачив сильний дим і спалах – боєкомплект вибухнув так, що танку зірвало башту.

Поцілив напевно під башню. Від попадання ракети його (ворожий танк – 24 канал) перевернуло й відкинуло в посадку. Піхотинців порозкидало по тій посадці, наче ганчірки з секонд-хенду,

– сказав Сергій.

Загальні втрати ворога на фронті

станом на 14 серпня від 24 лютого росія втратила 1 684 танки.

Від початку повномасштабної війни росія втратила в Україні близько 43 550 своїх солдатів. Крім цього, окупанти позбавились багато техніки.

Загалом наші захисники та захисниці знищили:

танків – 1 864;

бойових броньованих машин – 4 126;

артилерійських систем – 980;

реактивних систем залпового вогню – 261;

засобів ППО – 136;

літаків – 233;

гелікоптерів – 194;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 784;

крилатих ракет – 187;

кораблів та катерів – 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 039;

спеціальної техніки – 91.

До теми – ЗСУ завдають ворогу на фронті значних втрат: дивіться відео