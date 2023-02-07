Шуба за чоловіка: вдовам ліквідованих окупантів компенсують смерть рідних одягом

Росія продовжує зазнавати шалених втрат на війні проти України. І якщо раніше вдовам обіцяли мільйонні суми або бодай автомобілі, то тепер їх втішають шубами.

Принаймні їх отримують вдови мобілізованих з псевдореспублік "ЛНР" та "ДНР". І чим більшими будуть втрати ворога, тим більше дружин російських солдатів отримають шуби у подарунок.

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Спочатку були рублі, а тепер – шуби

Ініціатором цієї акції, якщо її можна так назвати, став друг терориста Ігоря Гіркіна Євгеній Скрипник. Він передав вдовам так званих "героїв новоросії" користовані шуби. Поїдений міллю одяг, на його думку, мав би втамувати біль утрати. Правда, про який біль ми взагалі можемо говорити у цьому випадку?

Зауважимо, що раніше вдовам видавали по 10 тисяч рублів. Цього разу з грішми в окупантів усе складно. Ще й, якщо говорити про ті самі рублі. Тож вони могли піти іншим шляхом. Ношені шуби цілком могли бути вкраденими з осель українців на тимчасово окупованих територіях. Так би мовити, що не сподобалося і не захотіли везти до Росії, – залишили вдовам у так званих псевдореспубліках.



Шуби, видані вдовам, можуть бути краденими / Фото з соцмереж



Жінки радіють, що отримали замість чоловіків шуби / Фото з соцмереж

Вдови щасливі

Роздача шуб вдовам у псевдореспубліках досить показова. Те, що їм видають ношений одяг, – дурниці. Краще зверніть увагу на реакції цих самих дружин і матерів. В їхніх очах не видно ані краплі болю та жалю за рідними. Вони щиро тішаться, що матимуть можливість носити шуби. Нагадуємо, що для їхнього створення вбивають тварин. Тож у росіян у крові усе, що пов'язано зі смертю.

Дружини ліквідованих окупантів радіють ношеним шубам: дивіться відео

Тим часом втрати ворога дійсно вражають. Лиш за минулу добу відправити на той світ вдалося 1 030 російських загарбників. Якщо ж говорити про загальну статистику, то вона налічує 133 190 окупантів. Зауважимо, що ця цифра приблизна. Точно підрахувати знищених солдатів "другої армії світу" у зонах ведення активних бойових дій неможливо.

А ще у загарбників стало менше техніки. На брухт від початку повномасштабного вторгнення вдалося перетворити 3 245 танків, 6 443 бойові броньовані машини, 2 232 артилерійські системи, 461 РСЗВ, 227 засобів ППО, 294 літаки, 284 гелікоптери, 1 958 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 796 крилатих ракет, 18 суден, 5 107 автомобілів і автоцистерн, а також 208 одиниць спецтехніки.