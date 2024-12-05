Через величезні втрати Росія може зіткнутися з дефіцитом танків у 2025 році, – WP

У 2025 році агресор може зіткнутися з дефіцитом танків. Втрати окупантів у техніці настільки великі, що скоро Росії почне не вистачати радянських запасів, якими вона здебільшого їх заповнює.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washingon Post.

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Росія може зіткнутися з дефіцитом танків

Експерти й американські посадовці зазначають, що окупанти щомісяця втрачають більше танків і гаубиць, ніж можуть виготовити її заводи. Дедалі більший тиск на економіку агресора може врешті-решт призвести до зупинки частини складальних ліній ворога.

Значний вплив на російський ВПК мають санкції. Вони знижують можливості з виробництва та підтримки озброєнь. Обмеження доступу до західних технологій і комплектувальних, складнощі з логістикою, викликані скороченням контрабандних каналів, поступово підривають потенціал військово-промислового комплексу агресора.

Росія стикається з довгостроковими проблемами у виробництві достатньої кількості артилерійських боєприпасів. Також у виготовленні довговічних, високоміцних стволів для танків і гаубиць. Ворог компенсує це тим, що збирає деталі зі старих танків і гаубиць радянських часів. Однак супутникові знімки російських автопарків і звалищ показують, що запаси старих танків швидко виснажуються, наголосив аналітик Інституту вивчення війни (ISW).

З огляду на нинішні темпи, з якими росіяни спалюють ці машини, наприкінці 2025 року росіяни відчують дефіцит танків,

– зазначив Джордж Баррос.

Додав, це матиме величезні наслідки для бойових дій.