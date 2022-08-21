У росії десантники масово відмовляються їхати на війну в Україну, – розвідка

Агресору стає все важче зібрати нове гарматне м'ясо на війну в Україну. Адже тут росіяни стають вантажем "200" або "300" в більшості випадків.

Чергове підтвердження відмов навели українські розвідники. Цього разу відмовились їхати воювати так звані "елітні" десантники.

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Замість професіоналів беруть людей без досвіду

Розвідка має дані, що відмовляються воювати не просто солдати, а офіцери. Тобто російська армія залишається без командирів. Але росія б не була росією, якби не виплутувалась з цього абияк, тільки б було. Тому на офіцерські посади контрактників призначають людей без офіцерських звань і досвіду участі в бойових діях.

Через шалені втрати після "теплих" зустрічей з ЗСУ, командування повітрянодесантних військ хоча б частково намагається відновити їхній морально-психологічний стан та боєздатність. Найбільше звертають увагу на ті підрозділи, де наші воїни ліквідували понад 60% особового складу. Також – частинам, де особовий склад деморалізований і відмовляється служити далі.

Відмова – найбільша проблема для росіян

Наші розвідники зазначили, що найбільшою проблемою для окупантів є масова відмова від участі у війні саме командного складу підрозділів ПДВ.

На посади від командира взводу до командира батальйону, з подальшим виїздом в Україну, відмовляються йти навіть контрактники, яким терміново присвоїли офіцерські звання.

Ба більше, зараз у командуванні ПДВ працює навіть ціла комісія генерального штабу країни-окупанта. Її члени отримали вказівку провести розслідування за кожним фактом відмови. Крім того, їм наказали вмовляти командирів повернутися до своїх підрозділів, обіцяючи їм соціальні пільги та урядові нагороди.

Останні новини від розвідників

Розвідники казали, що загострення на фронті тільки починається. Найближчим часом мають бути дуже гострі події по всьому фронту. Мовиться не лише про прив'язку до дат. Зокрема, зараз говорять про День Незалежності. Адже ворог від своїх намірів не відмовився, а ЗСУ наростили потужності.

Як уже відомо, росія щодня втрачає не одну сотню військових. Кількість поранених теж величезна. Українські розвідники розповідали, що шпиталі ворога не можуть впоратися з кількістю постраждалих.

Також не секрет, що підтримка ЗСУ партнерами з усього світу створює російським окупантам дуже великі проблеми. Вони намагаються зробити все, аби підірвати довіру до України та зменшити її об'єми. Розвідка казала, що росія в цьому сенсі збільшила потужності впливу, бо у неї закінчується жива сила.

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