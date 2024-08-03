"Останні 3 місяці були найдорожчими": розвідка Британії проаналізувала втрати Росії

Середні втрати агресора вбитими й пораненими зменшилися з максимальних 1262 осіб на добу у травні до 1140 – у липні. Однак, останні три місяці були "найдорожчими" для російських військових у контексті втрат з лютого 2022 року.

Про це заявили в Міністерстві оборони Великої Британії, передає 24 Канал.

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Втрати ворога

У британській розвідці припустили, що зменшення середньодобового показника втрат, ймовірно, свідчить про те, що окупанти укріплюють позиції на Харківському напрямку.

Хоча цей новий підхід збільшив тиск на фронті, ефективна українська оборона і брак російської підготовки зменшують здатність Росії використовувати будь-які тактичні успіхи для отримання ширших оперативних переваг,

– наголосили в Міноборони.

У Британії прогнозують, що рівень втрат російських військ у серпні, ймовірно, сягатиме в середньому понад 1000 осіб на день, адже Росія продовжує наступальні операції на широкому фронті від Харкова на півночі до села Роботине у Запорізькій області – на півдні.