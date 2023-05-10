Росія продовжує "шарудіти пакетами": колосальні втрати ворога станом на 10 травня

Росія продовжує стрімкими темпами зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лиш за минулу добу наші захисники ліквідували 690 окупантів.

Але це далеко не все. Якщо говорити про втрати від початку повномасштабного вторгнення, то вони вражають ще більше. З 24 лютого 2022 року російське військо скоротилося на 196 310 бійців. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати втрати в зонах ведення активних бойових дій просто неможливо.

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Втрати ворога у техніці

Росіяни також втратили чимало техніки у війні проти України. На брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем. Крім того, знищили сотні літаків, гелікоптерів, а також майже два десятки суден, зокрема крейсер "Москва".

танків – 3 736,

бойових броньованих машин – 7 275,

артилерійських систем – 3 039,

РСЗВ – 555,

засобів ППО – 308,

літаків – 308,

гелікоптерів – 294,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 624,

крилатих ракет – 970,

кораблів /катерів – 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 974,

спеціальної техніки – 389.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 10 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Якщо говорити про втрати ворога за минулу добу, то наші військові знищили 2 танки, 18 бойових броньованих машин і 8 артилерійських систем. Ще у росіян стало на 1 РСЗВ та 1 засіб ППО менше. Крім того, на брухт перетворили 6 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 15 крилатих ракет, 5 автомобілів і автоцистерн і одну одиницю спецтехніки.

У ранковому зведенні Генштабу від 10 травня зазначали, що впродовж 9 травня авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах скупчення особового складу та техніки окупантів. Ще два удари припали на зенітно-ракетні комплекси росіян.

Крім того, впродовж минулої доби вдалося збити 6 російських БпЛА різних типів. Серед них – "Шахеди" іранського виробництва.

Результативно свою роботу виконали підрозділи ракетних військ і артилерії. Вони уразили пункту управління, 4 райони скупчення живої сили, 2 артилерійські підрозділи на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби росіян.