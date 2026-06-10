Мінус ще понад 1100 російських окупантів, 3 танки та 6 РСЗВ: втрати ворога на 10 червня

Українські захисники продовжують стримувати російський наступ на фронті і завдавати ворогу відчутних втрат. Лише за останню добу російська армія втратила сотні військовослужбовців та десятки одиниць техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Читайте також Найбільші з 2022 року: ЗСУ за травень знищили рекордну кількість автомобільної техніки ворога Які втрати Росії на 9 червня? Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали: особового складу – близько 1 377 510 (+1 190) осіб;

танків – 12 004 (+3);

бойових броньованих машин – 24 717 (+7);

артилерійських систем – 43 713 (+74);

РСЗВ – 1 857 (+6);

засобів ППО – 1 414 (+3);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 619 (+5);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 340 531 (+2 204);

крилаті ракети – 4733 (+0);

кораблі/катери – 33 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 105 172 (+376);

спеціальна техніка – 4 257 (+4). Втрати ворога станом на 10 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ Сили оборони завдають втрат ворогу: останні новини

У ніч на 9 червня Сили безпілотних систем атакували об'єкти ворога на окупованих територіях . Зокрема, під ударами опинилися 9 електропідстанцій, РЛС, контрольний спостережний пункт "Рубікону", газова інфраструктура та цистерни з паливом.



Днем раніше українські дрони також успішно атакували перевальну нафтобазу "Грушовая" у Краснодарському краї, внаслідок чого на території об'єкта спалахнула пожежа. За словами військових, цей комплекс забезпечує близько 12% морського експорту російської нафти та є важливою ланкою паливної логістики країни-агресорки.

Також під удар потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція "Красний Яр" у Волгоградській області, яка використовується для транспортування нафти до Волгоградського НПЗ та експортного термінала.