Ще майже тисяча окупантів отримали по "пірамідці Кобзона": втрати ворога на 13 березня

Українські військові продовжують робити все можливе і неможливе, щоб вибивати ворога з рідної країни. За минулу добу наші захисники ліквідували 980 російських бійців.

Якщо ж говорити про втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення, то вони вражають ще більше. За даними Генштабу, ворог з 24 лютого 2022 року не дорахується 426 870 своїх бійців. Звернімо увагу, що реальна цифра може бути більшою, адже у зонах ведення активних бойових дій вести статистику точну значно складніше.

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Втрати ворога у техніці

Щоденно ворог втрачає не лише живу силу, а й техніку. За понад два роки повномасштабного вторгнення на брухт вдалося перетворити тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, БпЛА оперативно-тактичного рівня та автомобілів і автоцистерн. Крім того, так звана "друга армія світу" не дорахується кількох сотень літаків, кількох сотень гелікоптерів, 26 суден і одного підводного човна.

танків – 6752;

бойових броньованих машин – 12 921;

артилерійських систем – 10 554;

РСЗВ – 1017;

засобів ППО – 715;

літаків – 347;

гелікоптерів – 325;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8205;

крилатих ракет – 1919;

кораблів/катерів – 26;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 932;

спеціальної техніки – 1699.



Актуальні втрати ворога станом на 13 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі уточнюють, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених даних розвідки, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат ворога. Мовиться про дані щодо кількості збитих крилатих ракет і БпЛА. Тому відповідні цифри уточнюються та можуть змінитися упродовж дня.

Звернімо увагу, що впродовж минулої доби зафіксували 91 бойове зіткнення. Генштаб ЗСУ зазначає, що російські загарбники завдали 10 ракетних і 84 авіаційних ударів. Також здійснили 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях як наших військових, так і населених пунктах. На жаль, внаслідок терористичних атак російських бійців є загиблі та поранені серед мирних мешканців України.