У Росії ще на 1100 "пакетів" перевиконали план: втрати ворога на 24 листопада

Російське військо щодня зазнає колосальних втрат у війні проти України. Лиш за минулу добу нашим військовим вдалося ліквідувати 1 100 окупантів.

А від початку повномасштабного вторгнення цифра вражає ще більше. За 20 місяців великої війни наші захисники відправили на той світ 322 900 російських загарбників. Зауважимо, що точна цифра може бути більшою, адже вкрай складно підрахувати ліквідованих ворогів у зонах ведення активних бойових дій.

Читайте також СБУ ліквідувала топзрадника з Харківщини, який втік у Росію

Втрати ворога у техніці

Слід також розуміти, що ворог зазнав шалених втрат не лише у живій силі. Також на брухт за цей час перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, БпЛА, автомобілів і автоцистерн.

Крім того, окупанти не дорахуються кількох сотень літаків і гелікоптерів, у росіян стало на кілька десятків суден менше. Зауважимо, що однією з найефектніших втрат ворога залишається крейсер "Москва". Він уже понад рік лежить на дні Чорного моря.

танків – 5 496;

бойових броньованих машин – 10 256;

артилерійських систем – 7 833;

РСЗВ – 904;

засобів ППО – 595;

літаків – 323;

гелікоптерів – 324;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 800;

крилатих ракет – 1 564;

кораблів/катерів – 22;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 230;

спеціальної техніки – 1 108.



Актуальні втрати ворога станом на 24 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Звернімо увагу на ранкове зведення Генштабу ЗСУ. У ньому зазначають, що впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки ворога.

А от підрозділи ракетних військ уразили 3 райони скупчення живої сили, зброї та техніки, пункт управління, склад боєприпасів, засіб протиповітряної оборони та 4 артилерійські засоби окупантів.