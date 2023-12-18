Росія зазнає гігантських втрат, але поповнює їх новобранцями, – Сухопутні війська

Росія продовжує ведення злочинної повномасштабної війни проти України. Водночас ворог зазнає колосальних втрат.

Начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону розповів, що окупанти на фронті зазнають "гігантських втрат". За його словами, ворог ще може заповнювати їх новобранцями.

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Ворог має ресурси

Він уточнив, що з 1 по 16 грудня окупанти в зоні відповідальності ЗСУВ "Хортиця" втратили:

7 697 осіб особового складу,

67 танків,

99 бойових броньованих машин,

7 мінометів різних калібрів.

Росіяни кидають у бій усі свої сили та підтримують всі свої штурми броньованою технікою.

Зараз втрати ворога гігантські, я б так сказав,

– розповів Фітьо.

Водночас він наголосив, що не слід забувати, що Росія має вчетверо більше населення, ніж Україна, і в неї є ресурси. Крім цього, в окупантів працює військово-промисловий комплекс, тож у них є зброя. Проте Фітьо зазначив, що ресурс все одно не безмежний, тож все залежить від того, наскільки довго суспільство буде готове зазнавати цих втрат.

Втрати ворога

Росія втрачає на війні тисячі одиниць особового складу. Тільки за минулу добу ЗСУ змогли ліквідувати 1 090 ворожих солдатів.

Втрати ворога на 18 грудня 2023 року становлять: