Буданов пояснив, чому неможливо знищити російські заводи з виробництва "Шахедів"

Буданов пояснив, чому знищення російських заводів з виробництва дронів "Шахед" є складною задачею для України. За його словами, відстань, засоби захисту і обмеження в арсеналі техніки ускладнюють це завдання.

Про це глава ГУР Кирило Буданов розповів для "Новини.LIVE", повідомляє 24 Канал. Україні складно знищити російські заводи з виробництва безпілотників "Шахед", але на це є кілька важливих причин.

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Російські заводи "Шахедів" важко знищити через відстань і захист

Основною причиною є віддаленість таких заводів від лінії фронту. Крім того, ці об'єкти мають потужне прикриття з боку засобів радіоелектронної боротьби та систем протиповітряної оборони, що ускладнює їх ураження.

Також важливою перешкодою є необхідність подолати першу лінію оборони на території, контрольованій ворогом.

Буданов підкреслив, що ці заводи мають величезні розміри, тому для їх знищення потрібні не лише точкові удари, а й більш потужне озброєння.

Це площівні об'єкти. Їхні лінійні розміри – у кілометрах, а дрон несе досить обмежений заряд, тобто дрон – призначений для ураження точкових об'єктів. А нам потрібно нищити площівні. Для цього потрібні ракети, а наші ракети на такі дальності поки не літають

– пояснив він.

Крім того, Росія активно виготовляє великі кількості "Шахедів", але точну цифру Буданов не розкрив.

До слова, "Алабуга" – це економічна зона в Татарстані, розташована за 210 кілометрів від Казані та 25 кілометрів від Набережних Челнів.

У 2023 році стало відомо, що на одному із заводів "Алабуги" почали виготовляти бойові дрони типу Shahed-136, і з того часу там налагоджено серійне виробництво ударних безпілотників під позначенням "Герань".