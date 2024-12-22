Нетиповий російський штурм: "Азов" ліквідував ворога разом із їхніми електросамокатами

На Торецькому напрямку бійці 12-ї бригади спецпризначення "Азов" відбили масований штурм ворога. Вдалося ліквідувати 63 російських військових і знищити 13 одиниць техніки.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Азов". Цього разу росіяни залучили навіть електросамокати для спроб прориву.

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Росіяни штурмують фронт на електросамокатах

На Торецькому напрямку російські війська продовжують атакувати позиції українських захисників. Чергова спроба масованого штурму завершилася провалом. Бійці 12-ї бригади спецпризначення "Азов" успішно відбили атаку, знищивши 5 одиниць бронетехніки, 8 легкових автомобілів і ліквідувавши 63 окупантів.

Особливістю цього штурму стало використання ворогом нетипового транспорту, зокрема багі, легкових автомобілів і навіть трьох електросамокатів, які були покинуті під час втечі.

Такі нестандартні засоби пересування противник застосовує через значні втрати бронетехніки на цьому напрямку. Українські військові зафіксували знищення всіх видів транспорту, який використовували росіяни, на відео.

Російський штурм на самокатах провалився: дивитися відео

Завдяки ефективній роботі наших оборонців, спроби противника прорватися в глибокі позиції вкотре завершилися невдачею.

Нагадаємо, що на Торецькому напрямку, як і на всій лінії фронту, ворог намагається використовувати чисельну перевагу в піхоті, але всі атаки зупиняються ще на підступах до позицій українських військових.