На фронті з'явились "ухилянти": в ЗСУ розповіли, як збивають модернізовані дрони росіян

Українські військові продовжують стримувати штурми та атаки ворога на фронті. Так, зенітники з 28-ї ОМБр продовжують ефективно працювати на найгарячішому Торецькому напрямку.

Цього разу оператори дронів збили 17 російських безпілотників. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис 28-му ОБМр імені Лицарів Зимового Походу.

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Як росіяни почали використовувати "ухилянтів"?

На Торецькому напрямку тривають запеклі бої, і російські війська дедалі частіше запускають дрони по українських позиціях. Відтепер БпЛА із системами протидії українським засобам ППО.

Зокрема, ворог почав оснащувати безпілотники системами, які виявляють зенітні FPV-дрони та намагаються ухилятись від них. Саме такі "розумні" дрони наші військові жартома назвали "ухилянтами".

Втім, для зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади це не стало проблемою. Екіпажі перехоплювачів БпЛА вже мають досвід у боротьбі з такими цілями та добре знають, як перехопити навіть найзахищеніші дрони.

Знищення ворожих дронів на фронті: дивіться відео

Як зазначили у 28 ОМБр, завдяки роботі воїнів лише за останній період було знищено 17 ворожих безпілотників та врятували життя. Серед БпЛА – розвідувальні Zala, Supercam та "Гербера", а також ударні "Ланцет", "Куб" і навіть рідкісний V2U.

До слова, у росіян небезпечна нова тактика з дронами. Єдиний спосіб нейтралізувати її – виявити їхніх операторів і завдати удару.