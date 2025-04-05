Березень став рекордним, – майор ЗСУ про знищення артилерії росіян та проблеми з її ефективністю

За березень 2025 року Сили оборони України знищили рекордну кількість російської артилерії та автомобільної техніки за весь час повномасштабного вторгнення Росії.

Нині ворожа артилерія втратила свою ефективність через використання безпілотників українськими військовими. Деталями з 24 Каналом поділився майор ЗСУ Тарас Березовець.

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Чому знизилася ефективність російської артилерії

Найбільша кількість дій противника спостерігається на Покровському та Куп'янському напрямках. Однак концентрація російських військ на цих ділянках недостатня для проведення масштабних наступальних операцій найближчим часом. На цьому тлі диктатор Владімір Путін ухвалює рішення про призов понад 160 тисяч осіб до лав окупаційної армії.

Але ключове те, що березень став рекордним за весь час повномасштабного вторгнення за кількістю знищеної російської артилерії та автотехніки, що вдалося досягти Силам оборони,

– наголосив Тарас Березовець.

Артилерія, яка відігравала ключову роль в успіхах росіян у 2022 – 2023 роках, втратила своє значення через прогрес у використанні безпілотних літальних апаратів у складі Сил оборони.

Рекордна кількість знищеної російської техніки, зокрема далеко в тилу противника, на відстані десятків кілометрів від лінії фронту, свідчить не лише про високий рівень майстерності українських підрозділів, а й про значне збільшення кількості безпілотників, як українського, так і закордонного виробництва.

Це значно виснажує тил противника та зриває наступальні операції,

– пояснив майор ЗСУ.

Без артилерії та бронетехніки росіяни не здатні здійснювати ефективні штурмові дії. Штурми наразі відбуваються не на рівні батальйонів, а на рівні відділень чи взводів.

Масштабних наступальних дій ворог наразі не проводить. Останньою відносно великою операцією, хоча й обмеженою за масштабами, був наступ на Курщині. На території України таких успіхів противник не досяг. Як зазначив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, фронт стабілізувався.

Втрати російської армії

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога станом на 5 квітня сягають: