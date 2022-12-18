Подарунок до Миколая: ЗСУ потужно вгатили по штабу окупантів у Щасті

Українські захисники завдають колосальних втрат російським окупантам. Цього разу воїни ЗСУ потужно вгатили по штабу окупантів у Щасті.

У приміщення місцевого ПТУ окупанти заїхали 14 грудня. А вже 16 – отримали квитки на концерт до Кобзона.

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ЗСУ потужно вдарили по позиціях окупанта. Вдалося знищити 16 окупантів та 12 одиниць військової техніки. Окрім того, "трьохсотими" стали приблизно 40 окупантів.

Завдати блискучого удару вдалося завдяки координації підпілля та ЗСУ.