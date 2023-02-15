ЗСУ на Сході знищили ворожий вертоліт Ка-52

Російська армія у війні проти України втратила черговий дорогоцінний вертоліт Ка-52. Українські військові збили "Алігатор" на Сході.

Про збиття Ка-52 ввечері 15 лютого повідомила пресслужба Збройних Сил України. Також інформацію підтвердили у Генштабі ЗСУ.

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ЗСУ приборкали російський "Алігатор"

Повідомляється, що вертоліт був збитий 15 лютого.

"Сьогодні на східному фронті захисники України знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що вартість одного "Алігатора" в середньому сягає понад 16 мільйонів доларів.

Росія втратила в Україні 8-му частину бойових вертольотів

Росія продовжує зазнавати рекордних втрат у війні проти України. Станом на 15 лютого 2023 року, за даними Генштабу ЗСУ, ворог втратив 286 гелікоптерів. Однак, враховуючи збитий "Алігатор", Сили оборони України вже знищили 287 гелікоптерів.

Крім того, українські військові помітно скоротили авіапарк Росії. Так, за 356 днів війни в Україні знищено 298 літаків ворога.

Цікаво, що, за даними Forbes, найбільш вразливими до української ППО, артилерії та мобільних груп виявились саме російські Ка-52. У повідомленні видання йдеться, що Росія втратила в Україні 8-му частину бойових вертольотів

Унаслідок цього Кремлю довелося змінити тактику. Зокрема, окупанти почали використовувати в одному польоті декілька різних моделей гелікоптерів, щоб забезпечити так званий дублюючий захист від українських ракет класу "земля – повітря".

Як пише Forbes, українці збили щонайменше 30 Ка-52, 11 Мі-28 та 11 Мі-24. На цей момент на озброєнні Росії перебувають 330 гелікоптерів.