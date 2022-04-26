Втратили батьків й були поранені, – Зеленський відвідав діток з Маріуполя

Через російську агресію Ілля Матвієнко та Кіра Обедінська стали сиротами. Дітей силоміць вивезли з Маріуполя на російську територію, проте Україні вдалось повернути їх додому. Юних маріупольців відвідав у лікарні президент.

Зараз і Кіра, і Ілля перебувають у дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит". Дітей вже повернули під опіку родичів.

Раніше Захисники Маріуполя не підуть на таку ганьбу, – Арестович про "рекомендації" росіян здатися

Повернення дітей було під особистим контролем президента

Хлопчика та дівчинку вивезли без дозволу родини до Росії. Повернення Кіри та Іллі додому перебувало під особистим контролем президента Володимира Зеленського.

За дітей ми переживаємо найбільше. Діти – наше майбутнє. Ми будемо боротися за кожну українську дитину, щоб усі повернулися додому,

– наголосив Зеленський.

Іллі Матвієнку – 10 років, його мати загинула під час бомбардування Маріуполя. Лікарі кажуть: хлопчик обов'язково стане на ноги. Тепер його роститиме бабуся.

Батьком Кіри був чемпіон України з водного поло

Батько 12-річної Кіри був багаторазовим чемпіоном України з водного поло. Євген Обедінський загинув у Маріуполі, а мати давно померла. Дідусь дівчинки мешкає у Чернівцях, проте зараз не відходить від онуки в лікарні.

Кіра Обедінська повернулась в Україну / Фото Офісу Президента

Президент Зеленський зустрівся з лікарями "Охматдиту" та вручив їм державні нагороди.

Дивіться фото зустрічі Володимира Зеленського з Іллею Матвієнком та Кірою Обедінською / Фото ОП:

Дивіться відео, як президент відвідав юних маріупольців: