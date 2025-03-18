Росія втручалася у роботу супутників провайдерів Eutelsat і SES. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на нідерландського мовника NOS, що має відповідні документи у розпорядженні.

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У чому звинувачують Росію

Скаргу підписали Естонія, Латвія, Литва, Польща, Україна, Фінляндія, Франція та Нідерланди. Ще 17 країн-членів ЄС і Велика Британія висловили підтримку.

Уже рік низка європейських країн фіксують збої в роботі супутників від двох основних європейських супутникових провайдерів: Eutelsat і SES. Їх використовують для радіо- і телезв’язку, а також для навігації в авіації.

За результатами розслідування було встановлено, що джерела сигналів-перешкод знаходяться в окупованому Криму та Калінінграді. Основна мета атак – зрив трансляції українського телебачення, однак постраждали й інші країни. Наприклад, у Нідерландах на дитячому телеканалі BabyTV двічі з’являлася російська пропаганда.

Крім того, з вересня 2024 року понад 30 000 авіарейсів над Балтійським регіоном зазнали проблем із навігацією через ці збої.

Росія традиційно заперечує свою причетність і відмовляється вести діалог із постраждалими країнами. Водночас, за інформацією NOS, Франція та Швеція вперше проведуть у Женеві переговори з російською делегацією в ООН щодо цієї проблеми.