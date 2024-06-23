"Мінус" 1270 окупантів і понад 200 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 23 червня

Сили оборони продовжують завдавати втрат ворогу. Так, лише протягом доби ЗСУ ліквідували 1 270 окупантів.

Деякі підрозділи вже втрачають боєздатність через колосальні втрати. До прикладу, російській армії доводиться виводити свої підрозділи з-під Вовчанська на Харківщині, адже окупанти зазнають величезних втрат.

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Втрати Росії у війні

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

особового складу – близько 534 360 (+1270) осіб,

танків – 8 019 (+10),

бойових броньованих машин – 15 398 (+15),

артилерійських систем – 14195 (+61),

РСЗВ – 1108 (+2),

засоби ППО – 863 (+2),

літаків – 359 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 355 (+50),

крилаті ракети – 2 321 (+13),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 248 (+44),

спеціальна техніка – 2 377 (+8).



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ додали, що загальна цифра втрат противника у крилатих ракетах подана з врахуванням уточнення за попередній період. Інші втрати ворога за попередню добу подаються у звичайному режимі.