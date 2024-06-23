"Мінус" 1270 окупантів і понад 200 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 23 червня

23 червня 2024, 07:11
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат ворогу. Так, лише протягом доби ЗСУ ліквідували 1 270 окупантів.

Деякі підрозділи вже втрачають боєздатність через колосальні втрати. До прикладу, російській армії доводиться виводити свої підрозділи з-під Вовчанська на Харківщині, адже окупанти зазнають величезних втрат. 

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Втрати Росії у війні

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

  • особового складу – близько 534 360 (+1270) осіб,
  • танків – 8 019 (+10),
  • бойових броньованих машин – 15 398 (+15),
  • артилерійських систем – 14195 (+61),
  • РСЗВ – 1108 (+2),
  • засоби ППО – 863 (+2),
  • літаків – 359 (+0),
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 355 (+50),
  • крилаті ракети – 2 321 (+13),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 248 (+44),
  • спеціальна техніка – 2 377 (+8).


Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ додали, що загальна цифра втрат противника у крилатих ракетах подана з врахуванням уточнення за попередній період. Інші втрати ворога за попередню добу подаються у звичайному режимі.

Автор: Анжеліка Байбак